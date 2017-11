Traditionelles Heringsessen

Brilon-Totallokal: Über die ehemalige Bergrennstrecke Nuttlar -Kallenhardt ging es zurück nach Scharfenberg…

brilon-totallokal: Einen ruhigen und besinnlichen Nachmittag verlebten die Mitglieder von Aktiv & Vital VSG-Brilon e.V. am 20. Oktober. Besucht wurde das Bergkloster in Bestwig. Die Führung durch die Kapelle, Krypta und die Gestaltung der Anlagen beeindruckte alle. Auch die Ordensgründung und die geschichtliche Entwicklung des Ordens war sehr interessant. Mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen endete der erste Teil dieses Nachmittages. Über die ehemalige Bergrennstrecke Nuttlar -Kallenhardt ging es zurück nach Scharfenberg in den Gasthof Schnier. Der Tag endete mit dem schon traditionellen Heringsessen.

Quelle: Dieter Schulte

