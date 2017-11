Brilon-Totallokal: Käpt´n Book und KulturRing Olsberg präsentieren Erfolgsautor Peter Prange

brilon-totallokal: Olsberg. Es ist der 20. Juni 1948. Das neue Geld ist da: 40 D-Mark gibt es für jeden. Für die drei so unterschiedlichen Schwestern Ruth, Ulla und Gundel, Töchter des geachteten Fabrikanten Wolf in Altena. Für Tommy, den charmanten Improvisateur, für den ehrgeizigen Jung-Kaufmann Benno, für Bernd, dem Sicherheit das Wichtigste ist. Was werden die Freunde mit ihrem Geld beginnen?

Schicksalhaft sind sie alle verbunden- vom Wirtschaftswunder über die Geschäfte zwischen den beiden deutschen Staaten bis zum Begrüßungsgeld nach dem Mauerfall. Sechs Freunde und ihre Familien gehen ihren Weg, erleben über drei Generationen die Bundesrepublik der D-Mark- und den Beginn der neuen, europäischen Währung.

Authentisch, spannend und detailreich ist der Roman „Unsere wunderbaren Jahre“ ein Spiegel unserer Biographien.

Peter Prange wurde 1955 in Altena im Sauerland geboren. Er promovierte nach seinem Studium der Romanistik, Germanistik und Philosophie in Göttingen, Perugia, Paris und Tübingen mit einer Arbeit zur Sittengeschichte der Aufklärung. Seinen Durchbruch als Romanautor schaffte er mit den historischen Romanen „Das Bernstein-Amulett“ und der „Weltenbauer“-Trilogie (Die Principessa, Die Philosophin, Die Rebellin). Sach- und Drehbücher zählen ebenfalls zu seinen Werken. Peter Prange wurde u.a. mit dem „Sir-Walter-Scott-Preis“ ausgezeichnet.

Der KulturRing Olsberg und die Buchhandlung Käpt´n Book freuen sich sehr, diesen renommierten Autoren für eine Lesung gewonnen zu haben. Sie findet statt im Alten Kino Olsberg am Donnerstag, den 9. November 2017, Beginn 19:30 Uhr.

Karten sind erhältlich bei Käpt´n Book, 02962/7358050.

