Einführung in die Schüßler-Therapie bei der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Als sanfte und natürliche Heilmethode erfreut sich die Schüßler-Therapie in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit.

brilon-totallokal: Die VHS Olsberg bietet hierzu am Donnerstag, den 16. November, einen Einführungsvortrag an. Behandelt werden unter anderem die Wirkungsweise sowie die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Schüßler-Salze. Der Vortrag findet von 16:30 bis 18:45 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in Olsberg statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de oder im Internet unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

