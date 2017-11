Sparkasse und Volksbanken unter einem Dach

Brilon-Totallokal: Sparkasse Hochsauerland, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und Volksbank Sauerland bieten gemeinsame Selbstbedienungsfiliale in Bigge

brilon-totallokal: Bigge. Ab dem 2. November können sich Sparkassen- und Volksbankkunden in Bigge an einem Geldautomaten mit nötigem Bargeld versorgen: Die Sparkasse Hochsauerland, die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und die Volksbank Sauerland bieten dann im bisherigen Sparkassengebäude in der Mittelstraße 14 einen gemeinsamen Selbstbedienungsservice an.

„Immer mehr Mitglieder und Kunden nutzen heute für die Abwicklung ihrer Geldgeschäfte das Onlinebanking, die Auslastung der Geldausgabeautomaten und die Nutzung des alltäglichen Bankservices geht dagegen kontinuierlich zurück“, erklärt Ferdinand Klink, Marktgebietsleiter der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten. Diese Entwicklung betrifft grundsätzlich alle Regionalbanken im Sauerland: Um den digitalen Wandel weiter aktiv zu gestalten, aber gleichzeitig auch die Bargeldversorgung in Bigge zu sichern, stärken die Institute mit ihrer Kooperation die flexible Bargeldversorgung vor Ort und nutzen gleichzeitig bestehende Ressourcen.

„Dies ist für uns auch im Blick auf die Kosten wichtig“, betont Filialleiterin Cathrin Klamandt von der Sparkasse Hochsauerland. Denn die professionelle Abwicklung von Finanz-Serviceleistungen erfordert immer wieder hohe Investitionen in Technik und Sicherheit. Diese wollen die Kreditinstitute nun im Sinne ihrer Kunden gemeinsam tragen und damit auch einen Mehrwert für die Region bieten. Für die Sparkassenkunden stehen zudem auch ein Kontoauszugsdrucker und ein Überweisungsterminal zur Verfügung.

„Unser Ziel ist die Sicherung der Bargeldversorgung in Bigge“, betont Filialleiter Norbert Kraft von der Volksbank Sauerland. „Durch die größere Auslastung der Selbstbedienungsgeräte tragen wir gemeinsam dazu bei, den Standort Bigge zukunftssicherer zu machen.“ Die SB-Filiale in der Mittelstraße 14 wird gut sichtbar mit den Logos der drei Banken ausgestattet sein.

Bildzeile: Aktiv für den Standort Bigge – (v.l.) Ferdinand Klink, Leiter Marktgebiet Brilon (Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten), Cathrin Klamandt, Filialleiterin Olsberg (Sparkasse Hochsauerland) und Filialleiter Norbert Kraft (Volksbank Sauerland)

Quelle: Eva Kleff, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

