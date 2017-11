Gedenkgottesdienst der Sozialstation Olsberg

Brilon-Totallokal: „Der leere Stuhl“

brilon-totallokal: Olsberg. Der diesjährige Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Patienten der Sozialstation Olsberg steht unter dem Motto „Der leere Stuhl“. Mit dem Gedenkgottesdienst gibt das Team der Sozialstation Angehörigen und Freunden der Verstorbenen Raum und Zeit, sich zu erinnern, auszutauschen und zu trauern.

„In Momenten des Gedenken kann Gemeinschaft sehr viel Halt und Trost spenden“, weiß Pflegedienstleiterin Maria Lückmann-Müller. Der Gedenkgottesdienst beginnt am Donnerstag, 16.11.2017, um 18.00 Uhr in der katholischen St. Nikolaus Kirche in Olsberg.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon