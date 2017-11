Makulawoche 2017 im Hotel am Kurpark

Brilon-Totallokal: Wie Menschen trotz Handicap selbstbewusst und angemessen in Konfliktsituationen auftreten können…

brilon-totallokal: Im Rahmen der „Makulawoche 2017“ für Menschen mit AMD oder Makuladystrophien bekamen die etwa 40 Gäste die erstmalige Möglichkeit, gemeinsam an einem Workshop für Selbstbehauptung- und Selbstverteidigung aktiv teilzunehmen. Initiatorin und Vorsitzende des Arbeitskreises Makula in Warstein, Heike Ferber fand schnell einen kompetenten Partner in Brilon. Oliver Milhoff von der WingTsun-Schule Brilon übte mit der motivierten Zielgruppe 55Plus, wie Menschen trotz Handicap selbstbewusst und angemessen in Konfliktsituationen auftreten können.

Bei der AMD handelt es sich um eine Netzhauterkrankung des Auges. Die Folge ist ein Abnehmen des Sehens in der Netzhautmitte, bei der das Sehen auf die Stelle, auf die man fixiert, immer schlechter und unschärfer wird. Schließlich nimmt man in der Mitte des Gesichtsfeldes nur noch einen dunklen Fleck wahr. Dabei bleibt das periphere Sehen außerhalb der Mitte des Sehfeldes erhalten. Empathisch und dennoch humorvoll machte Milhoff deutlich, wie wichtig eindeutige Körperhaltung und der gezielte Einsatz der Stimme ist. Im praktischen Teil des kurzweiligen Vormittages hieß es, sich aus dem Griff eines möglichen Aggressors zu befreien.

Hier übten die Teilnehmer mit und ohne Blindenlangstock, den Griff zu lösen und einen beherzten Konter zu setzen um weitere Übergriffe zu verhindern. „Aber auch bei der Gegenwehr ist die Stimme unsere schärfste Waffe“ erklärt Milhoff. „Wir müssen hoffentlich vorhandenen Zeugen klarmachen, dass unsere Gegengewalt das Letzte aller zur Verfügung stehenden Mittel ist und wir den Konflikt nicht wollen!“ Zahlreiche abschließende Fragen ließen deutlich erkennen, wie groß das Bedürfnis an eigener Sicherheit ist. Der Austausch eigener Erfahrungen untereinander rundete den Workshop sinnvoll ab. Nur Blindenhund Anton ließ sich durch das lautstarke Rufen „Fassen Sie mich nicht an“ der Teilnehmer nicht aus der Ruhe bringen. Hinterher waren sich alle einig: Stark sein, trotz Handicap!

Quelle: Oliver Milhoff · Schulleiter WingTsun-Schule Brilon, Heike Ferber-Arbeitskreisleitung Makula



