Rhythm´n Blues-Kult made in UK

Brilon-Totallokal: Nine Below Zero mit energiegeladenem Blues-Rock der Extraklasse in der Linie 73 in Olsberg

brilon-totallokal: Auf Einladung des Kulturring Olsberg gastiert mit Nine Below Zero eine der spannendsten Bands der britischen Rhythm´n Blues-Szene am Freitag, 24. November 2017 um 20.00 Uhr im Kultur-und Eventbahnhof „Linie 73“ in Olsberg.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1977 haben sich Nine Below Zero den Ruf als eine der besten Blues und Blues-Rock-Live-Acts in Europa erworben. Nine Below Zero unterhalten ihr Publikum mit einer Mixtur aus allem, was seine Wurzeln im Blues hat – Rhythm´n Blues, Rock´n Roll, Country, etc. und haben sich damit nicht nur eine internationale Fangemeinde erspielt, sondern auch die Wertschätzung zahlreicher Musikerkollegen. Kaum aus den Startlöchern gekrochen, waren die Vier auf Tournee mit The Who und The Kinks.

Die Reputation nahm auch keinen Schaden, als sich das Quartett in den 80er Jahren eine Pause von sechs Jahren gönnte. Kaum wieder vereint, eigentlich eher zum Spaß und zur Feier des Zehnjährigen, fand man sich wieder mittendrin im Rock´n Roll-Zirkus: Ständig on the road, weltweit, gemeinsame Shows und Tourneen mit Sting, Ray Davies oder Brian May führten Nine Below Zero nun durch die Lande. Mit Eric Clapton gab es letztlich stattliche 12 Shows in der Royal Albert Hall in London.

Es folgten zahlreiche Veröffentlichungen von Live- und Studioalben.

Das jüngste Studioalbum „13 Shades Of Blue“ ist im vergangenen September erschienen. Dieses Programm werden Nine Below Zero bei diesem Konzert in der Linie 73 in Olsberg präsentieren.

40 Jahre on the road und kein bisschen müde – Nine Below Zero sind auch heute das, was sie vom ersten Tag an waren: Englands Aushängeschild in Sachen energiegeladenem Blues-Rock der Extraklasse.

Besetzung: Die Gründungsmitglieder Dennis Greaves (Guitar/Vocals) und Mark Feltham (Harmonica/Vocals), außerdem Mickey Burkey (Drums), Ben Willis (Bass).

Karten gibt es in der Buchhandlung Käpt’n Book in Olsberg. (Reservierungen unter: Tel.: 02962-7358050

Quelle: Martin Künemund, KulturRing Olsberg e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon