Adventssammlung startet am 18. November

brilon-totallokal: Altkreis Brilon. Unter dem Motto „hinsehen – hingehen – helfen“ startet am Samstag, den 18. November, die diesjährige Caritas-Adventssammlung im Erzbistum Paderborn. Bis zum 9. Dezember bitten auch im Altkreis Brilon ehrenamtliche Sammlerinnen und Sammler an den Haustüren um eine Spende. Mit dem bei der Sammlung eingeworbenen Geld werden Hilfsangebote der Caritas vor Ort finanziert. 70 Prozent des Sammlungserlöses kommt den Kirchengemeinden für caritative Aufgaben zugute. 30 Prozent gehen an den örtlichen Caritasverband zur Unterstützung der sozialen Arbeit.

Bei der Adventssammlung im Vorjahr haben die Menschen im Erzbistum Paderborn insgesamt 844.296,59 Euro gespendet. Dank des ehrenamtlichen Engagements der vielen Sammlerinnen und Sammlern kommen die Spendenerträge der Haussammlung fast zu einhundert Prozent dem wohltätigen Zweck zugute. So mussten bei der Adventssammlung in 2016 bistumsweit lediglich 8.655,62 Euro, also 1 Prozent des Sammlungsertrages, für Sachkosten wie Druck und Versand vom Sammlungsbetrag abgezogen werden.

Im Altkreis Brilon wurden bei der Adventssammlung 2016 genau 41.452,82 Euro gespendet. Die Spendengelder werden vor allem dort eingesetzt, wo andere Mittel nicht ausreichen, um Hilfen anbieten zu können. In der Regel werden mit den Sammlungsmitteln Angebote organisiert, die anders nicht zu finanzieren, aber dennoch dringend notwendig sind. Verwendet werden die Sammlungsmittel zum Beispiel für Familien oder Senioren in Notsituationen.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

