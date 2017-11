Erneuerung von Hüft- und Kniegelenken: „Drei Sterne“ für Elisabeth-Klinik in Bigge

brilon-totallokal: Bigge. Der Elisabeth-Klinik in Bigge wird beim Ersatz von künstlichen Hüft- und Kniegelenken nach Gelenkverschleiß erneut eine überdurchschnittlich hohe Qualität bescheinigt. Zu diesem Ergebnis kommt die Gesundheitskasse AOK Nordwest in ihrer aktuellen Qualitätsauswertung aus dem Oktober 2017.

Im sogenannte QSR-Verfahren hat sie in einem Zeitraum von 2013 bis 2015 weit über 750 Behandlungsverläufe untersucht. Danach gehört die Elisabeth-Klinik zu den 20 Prozent der Kliniken, bei denen unerwünschte Ereignisse nach der Operation nahezu ausgeschlossen sind Dazu zählen chirurgische Komplikationen oder ungeplante Folgeoperationen. Auch ein Bruch des Oberschenkelknochens kommt nach einer OP in Bigge äußerst selten vor.

„Auch diese Studie zeigt uns, dass wir in der Elisabeth-Klinik ein hohes Maß an Qualität liefern. Wir bemühen uns, um eine stetige Aus- und Weiterbildung aller Ärzte, Therapeuten und des Pflegepersonals, um diesen hohen Standard halten zu können. Dieses Ergebnis ist ein Ansporn für all unsere Mitarbeiter täglich das Beste für jeden Patienten zu geben. Die Elisabeth-Klinik bleibt die erste Adresse im Bereich der Orthopädie in der Region“, so der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Dr. Axel Wilke.

Die AOK-Auswertung zeigt also erneut, dass die Elisabeth-Klinik qualitativ eine der besten Kliniken ist. Neben unserer Einrichtung sind auch die wichtigen Kliniken der Region durch das QSR-Verfahren bewertet worden.

Das QSR-Verfahren der AOK konzentriert sich auf Krankheitsbilder, die häufig auftreten. In dem Verfahren werden diejenigen AOK-Patienten berücksichtigt, die sich in dem betrachteten Berichtszeitraum einer bestimmten Untersuchung oder Behandlung im Krankenhaus unterzogen haben.

Die analysierten Daten sind anonymisiert, so dass kein Rückschluss auf einzelne Patienten möglich ist. Ausführliche Informationen zum QSR-Verfahren und nähere Erläuterungen zur Bewertung von ausgewählten Krankenhausbehandlungen erhalten Sie unter: https://weisse-liste.krankenhaus.aok.de/de/krankenhaus/krankenhaussuche/ergebnisliste