Gymnasium Petrinum Brilon

brilon-totallokal: Welche weiterführende Schule ist die richtige nach der Grundschule? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit viele Viertklässler gemeinsam mit ihren Eltern. Das Gymnasium Petrinum in Brilon möchte die Kinder und ihre Eltern bei dieser Entscheidung unterstützen.

Dazu veranstaltet das Petrinum in der nächsten Woche zunächst einen Informationsabend speziell für Eltern der Viertklässler: am Mittwoch, 29.11. 2017 um 19 Uhr können sich intereressierte Eltern in der Mensa über das Thema „Das Gymnasium – Schulform mit Tradition und Zukunft“ informieren lassen: Nach einigen kurzen allgemeinen Informationen über die Schulform Gymnasium wie Bildungsgänge, Abschlüsse, u. ä. erfahren die Eltern viel Wissenswertes über das Gymnasium Petrinum im Besonderen: seine speziellen Ziele, sein Leitbild und seine Leitlinien, Unterrichtskonzepte, Projekte und außerunterrichtliche Angebote. Von Interesse dürften die Informationen sein zu den drei neu eingerichtete Profilen: der BläserKlasse und dem MINT-Profil sowie der Zusammenarbeit mit dem DFB. Lehrerinnen und Lehrer, die Koordinatoren der verschiedenen Stufen und die Schulleitung stehen zur Beantwortung individueller Fragen während des gesamten Abends zur Verfügung. Natürlich wird der Gesprächsaustausch wieder begleitet durch eine kleine Kostprobe der Mensa.

Interessierte Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern, auch diejenigen, die einen Einstieg am Petrinum in die gymnasiale Oberstufe planen, sind darüber hinaus eingeladen, sich das Petrinum am Samstag, 02.12. 2017, beim „Tag der offenen Tür“ von 9.00 – 12.00 Uhr anzuschauen: Die Viertklässler können ab 9.45 Uhr bis zu zwei Unterrichtsstunden in bekannten oder auch neuen Fächern besuchen. Auch die Seiteneinsteiger der Real- und Hauptschulen haben die Gelegenheit, im Anschluss an einen Vortrag über den Aufbau und die Struktur der gymnasialen Oberstufe eine Unterrichtsstunde der Jahrgangsstufe EF zu besuchen. Darüber hinaus informieren zahlreiche Ansprechpartner über die Fächer und Konzepte der Schule und geben in Wort und Bild interessante Einblicke in das vielseitige Schulleben: Projekte, Fahrten und AGs werden in ihren Zielen und Umsetzungen vorgestellt.

Kleine Geschwisterkinder werden auf Wunsch in einer „Krabbelgruppe“ betreut. Zu den besonderen Anziehungspunkten zählen erfahrungsgemäß die zahlreichen naturwissenschaftlichen Experimente und Exponate. Schüler- und Elternvertreter, der Förderverein sowie die Übermittagsbetreuung stellen sich vor und berichten über ihre Arbeit. Schulführungen bieten die Möglichkeit, Gebäude und Gelände genauer kennenzulernen. Dazu gehört auch die Mensa des Schulzentrums. Eltern und Kinder haben reichlich Gelegenheit, mit allen Lehrkräften sowie Verwaltung und Schulleitung ins Gespräch zu kommen.

Nähere Informationen können zeitnah der Homepage entnommen werden.

Quelle: C. Biedendorf, Sekretariat Gymnasium Petrinum

