Jan Hoffmann ist Deutscher Meister

Brilon-Totallokal:Der Olsberger Motorsportler Jan Hoffmann ist „Deutscher- DMSB-Slalom-Meister 2017“.

brilon-totallokal: Olsberg. Nach einer erfolgreichen Motorsport-Saison ging es zu den Endläufen ins bayrische Schlüsselfeld. Dort konnte der 29-jährige samstags mit einem Sieg seine Chance auf den Meistertitel festigen. Im alles entscheidenden letzten Wettbewerb am Sonntag wurde es noch einmal sehr spannend.

In seinem von Budde-Automobile aufgebauten Mazda MX5 zeigte er eine am absoluten Limit gefahrene Bestzeit. Dadurch hatte er am Ende des Tages die Nase vorn und holte sich die Meisterschaft des Deutschen Motor Sport Bundes in der Disziplin Slalom.

Quelle: Christine Müthing

