Einkaufsbummel durch Brilon & Olsberg: Kleine Händler und große Namen.

brilon-totallokal: Gönnen Sie sich selbst doch mal wieder etwas Gutes bei einem entspannten Einkaufsbummel durch die beschaulichen Innenstädte von Brilon & Olsberg. Stöbern Sie in den charmanten Lädchen oder genießen Sie eine herzhafte Mahlzeit in einem der lauschigen Altstadt-Restaurants. Die Briloner Fußgängerzone mit ihren überdachten Passagen lädt Sie zu einer ausgedehnten Schaufenstertour ein. Sowohl in Olsberg als auch in Brilon erwarten Sie in den verwinkelten Seitenstraßen gemütliche kleine Cafés und regionale Händler. Doch auch auf bekannte und beliebte Marken müssen Sie nicht verzichten.

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Derkere Str. 10a, 59929 Brilon, Tel. 02961-96990

Weitere Infos: www.tourismus-brilon-olsberg.de

