Neuer Achtsamkeits-Kurs bei der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Im Jahr 2017 feiert die OGS in Alme ihr 10 jähriges Bestehen.

brilon-totallokal: Für alle, die nach mehr Ruhe und Entspannung suchen, bietet die VHS einen Achtsamkeits-Kurs an. An drei Abenden werden den Teilnehmenden hier unter professioneller Leitung praktische Übungen sowie Hintergrundinformationen vermittelt.

Ziel des Kurses ist, durch mehr Achtsamkeit den Kontakt und die Balance zwischen Körper und Geist herzustellen. Der Kurs beginnt am Donnerstag, den 23. November, und findet jeweils von 18:30 bis 20:00 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in Olsberg-Bigge statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de oder im Internet unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon