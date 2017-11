Brilon-Totallokal: Im Jahr 2017 feiert die OGS in Alme ihr 10 jähriges Bestehen.

brilon-totallokal: Seit 2007 ist das Sozialwerk für Bildung und Jugend der Träger der offenen Ganztagsschule. Derzeit nutzen 26 Kinder aus Alme und Umgebung das Angebot der OGS. Aber auch die Betreuung ist mit 13 Kindern gut ausgelastet. Um allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, besteht das Team unter der Leitung von Frau Schubert aus insgesamt vier pädagogischen Fachkräften.

Um das 10 jährige Bestehen zu feiern, veranstaltet das Team am 25. November 2017 einen kleinen Adventsbasar in den Räumlichkeiten der OGS, wo alle Kinder, Eltern, Familienmitglieder und Freunde sowie Interessierte herzlich eingeladen sind. Hier werden die selbst gebastelten Sachen der Kinder präsentiert und zum Verkauf angeboten. Am zweiten Adventsonntag beteiligt sich das Team der OGS am Almer Weihnachtsmarkt, welcher am Entenstall stattfindet. Zudem stehen schon neue Projekte für die Zeit vor Ostern in den Startlöchern.

Quelle: Miriam Weihrich

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon