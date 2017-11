Brilon-Totallokal: Monsieur Pierre geht online und Fack Ju Göhte 3

brilon-totallokal: Am Freitag, 24. November 2017 gibt es das beliebte „Kinostar“ im Doppelpack. Die Sparkasse Hochsauerland zeigt in Kooperation mit dem Kino Willingen um 17.00 Uhr die Komödie „Monsieur Pierre geht online“ – um 20.00 Uhr läuft der Komödie „Fack Ju Göhte 3“ mit Elyas M’Barek über die Leinwand. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Filmbeginn.

Eintritt pro Vorstellung: 7 € – 5 € für Kunden der Sparkasse Hochsauerland

Ticket-Hotline: 02961-7930

Freitag, 24. November 2017 – um 17.00 Uhr

„Monsieur Pierre geht online“ (Einlass ab 16.30 Uhr)

Freitag, 24. November 2017 – um 20.00 Uhr

„Fack Ju Göhte 3“ (Einlass um 19.30 Uhr)

Im Atrium der Sparkasse Hochsauerland, Am Markt 4 in Brilon

Zu den Filmen: Monsieur Pierre geht online

Komödie, Romanze – Frankreich 2017

Der grantige Rentner Pierre (Pierre Richard) hat sich auf einen einsamen und routinierten Lebensabend eingerichtet. Doch seine Tochter Sylvie (Stéphane Bissot) bringt ihn mit einem Bekannten zusammen, dem erfolglosen Schriftsteller Alex (Yaniss Lespert). Alex soll Pierre in die mysteriöse Welt des Internets einführen und im Zuge dieser mühseligen Eingewöhnung stößt der rüstige Rentner eines Tages auf ein Datingportal. Pierre ist angetan und probiert unter falscher Identität seine keineswegs eingerosteten Verführungskünste aus. Schon bald verabredet sich Pierre mit der bezaubernden Flora (Fanny Valette), doch weil er sich online als sein Internethelfer Alex ausgeben hat, kann er natürlich nicht selbst zum Date erscheinen und schickt stattdessen den in Finanznöten steckenden jungen Mann selbst. Und siehe da: Alex verliebt sich in Flora, die sich wiederum in den Schriftsteller verguckt. Der ebenfalls schwer verliebte Pierre steckt in der Zwickmühle…FSK ab 0 Jahre

Fack Ju Göhte 3

Komödie, Deutschland 2017

Chantal (Jella Haase), Danger (Max von der Groeben), Zeynep (Gizem Emre) und die anderen Schüler der Goethe-Gesamtschule stehen zwar kurz vor dem Abitur, doch die ehemaligen Problemschüler sind nicht wirklich motiviert, diesen Abschluss zu ergattern. Dafür hat die Frau vom Berufsinformationszentrum gesorgt, indem sie ihnen klargemacht hat, dass ihre Zukunft sowieso nicht besonders rosig aussieht. Somit ist bei Chantal & Co. erstmal wieder Frustration, Eskalation und Leistungsverweigerung angesagt, aber dennoch will Zeki Müller (Elyas M’Barek) alles tun, damit sie das Abi schaffen. Auf die Hilfe von Schulleiterin Gudrun Gerster (Katja Riemann) kann er sich dabei nicht verlassen, denn diese hat mit dem Bildungsministerium genug Stress. Immerhin die neue Lehrerin Biggi Enzberger (Sandra Hüller) springt Zeki zur Seite und hilft ihm bei einem Anti-Mobbing-Seminar… FSK ab 12 Jahre

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

