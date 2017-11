Segen bringen – Segen sein!

Brilon-Totallokal: Briloner Sternsinger treffen sich das erste Mal

brilon-totallokal: Die Planungen für die Briloner Sternsingeraktion 2018 laufen auf Hochtouren. Was wurde bisher geplant? Für wen wird 2018 gesammelt?

Am 22.11.2017 findet um 17.00 Uhr im Pfarrzentrum an der Kirchenstraße für alle Interessierten ein erstes Informationstreffen zur Sternsingeraktion 2018: Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit statt. Zu diesem Treffen sind alle interessierten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus der Kernstadt ganz herzlich einladen. Hier werden die ersten Informationen und weitere Planungen bekannt gegeben. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend, empfiehlt sich aber besonders für alle Neueinsteiger.

Das Planungsteam freut sich auf viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die am 6. Januar den Segen in die Briloner Häuser bringen möchten. Anmeldungen liegen bei dem Treffen am 22. November aus.

Quelle: Rudolf Hengesbach

