„Sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit“

Brilon-Totallokal: Wochenend-Rhetorik-Seminar bei der VHS Brilon

brilon-totallokal: In diesem Kurs schauen Sie hinter die Fassaden sicher auftretender bzw. wirkender Leute. Es werden praxisnahe Grundlagen in Rhetorik, Kommunikation und Körpersprache vermittelt. Wie wirke ich auf andere und was kann ich dazu beitragen, dass dieser Eindruck positiv verstärkt wird? Präsentationsmittel und -techniken, auch mit den neuen Medien, runden den Inhalt ab.

Der Kurs beginnt am Freitag, den 17.11., um 18:30 Uhr im Briloner VHS-Haus. Die zwei weiteren Termine finden am Samstag, den 18.11., von 09:00 bis 17:00 Uhr sowie Sonntag, den 19.11., von 09:00 bis 13:00 Uhr statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

