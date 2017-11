Verkehrssicherheitstraining für Geflüchtete

Brilon-Totallokal: Straßenverkehrsregeln in Theorie und Praxis

brilon-totallokal: In der zweiten Herbstferienwoche führten der Integrationsdienst der Malteser gemeinsam mit Klaus Marczyk, Verkehrssicherheitsberater der Polizei, Bernd Henne, Geschäftsführer der Bezirkswache Brilon e.V., ein Verkehrssicherheitstraining für fünf geflüchtete Menschen durch.

In den Räumen der Marienschule lernte die Gruppe in mehreren Unterrichtsstunden an drei Tagen die Straßenverkehrsregeln in Theorie und Praxis. Am letzten Tag verließen sie den „Schonraum“ des Schulhofes und es ging ab auf die Straße – natürlich mit verkehrssicheren Fahrrädern, Warnwesten und Helmen. Für das kommende Frühjahr sind bereits weitere Trainingseinheiten geplant.

Quelle: Sarah Reuter, Malteser Hilfsdienst e.V.

