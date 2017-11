Die VHS in Brilon bietet im November neue Kurse an

Brilon-Totallokal: „Bodhrán – irische Rahmentrommel / Trommelworkshop für Anfänger“:

brilon-totallokal: Die irische Rahmentrommel Bodhrán ist leicht zu erlernen. Schon innerhalb weniger Stunden können Sie mit den erlernten Basics irische Musik begleiten! Dabei werden keine musikalischen Vorkenntnisse benötigt. Die Trommeln werden für den Workshop zur Verfügung gestellt. Der Kurs findet am Dienstag, den 21. November, von 17:30 bis 21:00 Uhr im VHS-Haus statt.

„Selbstverteidigung für Männer“:

Entdecken Sie auf der Grundlage des Kung Fu die Formel, die Ihnen hilft, Selbstbewusstsein, Konzentration und Selbstsicherheit aufzubauen und Körper und Geist in Einklang zu bringen! Dieser Wochenendkurs ist zum Kennenlernen und führt Sie theoretisch und praktisch an eine praxisfunktionale Selbstverteidigung heran. Beginn ist Freitag, 24. November, um 18:00 Uhr im VHS-Haus. Die beiden weiteren Termine finden am Samstag, 25. November, und Sonntag, 26. November, jeweils von 09:00 bis 12:00 Uhr statt.

„Mein Android Smartphone kann noch viel mehr…“

Sie wollen Ihr Android-Smartphone besser kennenlernen? Dann sind Sie in diesem Kurs genau richtig! Android ist das weltweit meistgenutzte Betriebssystem für mobile Endgeräte. Lernen Sie Ihr Gerät zu konfigurieren, im Internet zu surfen sowie Ihr Google-Konto und nützliche Apps nach Ihren Bedürfnissen zu nutzen. Der Kurs beginnt am 28. November und findet an drei Dienstagen jeweils von 18:00 bis 20:15 Uhr im VHS-Haus statt.

Weitere Informationen und Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

