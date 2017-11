Feuer im Industriebetrieb

Brilon-Totallokal: Feuer in einer Rohrleitung

brilon-totallokal: Zu einem Feuer in einer Rohrleitung eines großen Industriebetriebes in der Straße „Im Kissen“, wurde der Löschzug Brilon am frühen Samstagmorgen alarmiert. Gegen 2.20 Uhr ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein.

An der Einsatzstelle angekommen, war zunächst eine umfangreiche Erkundung nötig. Außer einer leichten Rauchentwicklung war nichts zu erkennen. Im weiteren Verlauf kam es erneut zu einer Durchzündung in der Rohrleitung. Diese wurde daraufhin mit Schaummittel gespült, so dass ein rascher Löscherfolg festgestellt werden konnte.

Aufgrund der sehr hohen Temperaturen im Bereich der brennenden Rohrleitung, zog sich ein Feuerwehrkamerad leichte Verbrühungen am Handgelenk zu. Er wurde mit dem Rettungswagen zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Nach kurzer ambulanter Behandlung konnte er es aber wieder verlassen.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich noch einige Zeit hin. Nach gut fünf Stunden war der Einsatz für die 31 Feuerwehrmänner beendet.

Text und Bild: Andreas Becker – Feuerwehr Brilon

