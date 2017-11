Gudenhagener Allee soll „verlängert“ werden

Brilon-Totallokal: Die „neue“ Straße in Gudenhagen von Kath. Kirche in Richtung Christophorus- Haus soll einen Namen erhalten

brilon-totallokal: Da die Straße hier bereits Gudenhagener Allee heißt, soll der vordere Bereich von Kirche bis Brücke dann auch diesen Namen tragen. Das hat der Ortsbeirat in einer öffentlichen Sitzung vor wenigen Tagen einstimmig beschlossen. An diesem neuen Teilstück sollten, so Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann, auch Bäume gepflanzt und auch Bänke aufgestellt werden. Es sollten solche Bäume gepflanzt werden, die dem Straßennamen auch gerecht werden. Diese Straße wird von vielen Fußgängern und Rollstuhlfahrern genutzt.

Das Bild zeigt die Einfahrt zur Straße „Gudenhagener Allee“

Text und Foto: Dorfgemeinschaft

