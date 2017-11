Jugendblasorchesterkonzertes in Bruchhausen

Brilon-Totallokal: Die Musiker konnten sich über die mehr als zahlreich erschienenen Besucher freuen.

brilon-totallokal: Am 08. Oktober 2017 um 15 Uhr präsentierten die jüngsten Musiker des Vereins ihr musikalisches Können in der Schützenhalle Bruchhausen. Die Musiker konnten sich über die mehr als zahlreich erschienenen Besucher freuen. Ein Dank geht an die Kuchenspender, die für ein reichhaltiges Kuchenbuffet beim Konzert gesorgt haben. Nachdem Konzert konnten Alt und Jung die verschiedenen Instrumente ausprobieren und sich fachkundige Beratung einholen.

Hierdurch konnten einige neue Musikschüler gewonnen werden. Konzert verpasst und trotzdem Lust auf Musik, Spaß und nette Leute? Kein Problem! Nach dem Konzert ist vor dem Konzert! Die jungen Musiker proben schon fleißig für das Adventskonzert am 17.Dezember in der Bruchhauser Kirche. Alle, die neugierig geworden sind und auch einmal in einem Orchester spielen wollen, sind herzlich zu den Proben des Jugendblasorchesters eingeladen. Diese finden immer freitags um 19 Uhr in der Schützenhalle Bruchhausen statt (außer an Brückentagen und in den Ferien). Bilder vom Konzert, sowie eine Aufnahme von dem auf dem Konzert gespielten Stück Crocodile Rock befinden sich auf unserer Homepage https://www.musikverein-bruchhausen.de

Quelle: i.A. Dina-Marie Hanxleden

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon