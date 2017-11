Olsberger Karnevalisten fahren nach Köln und Proklamieren neuen Prinzen!

Brilon-Totallokal: Dieter I. und seine Frau Nicole Brambor regieren in diesem Karneval die Olsberger Narren.

brilon-totallokal: Olsberg. In den frühen Morgenstunden fuhren am 11.11.2017 knapp 70 Närrinnen und Narren zum Karnevalsauftakt auf den Kölner Heumarkt. Bevor jedoch in das jecke Treiben eingetaucht wurde, war es erst einmal an der Zeit, dass neue Olsberger Prinzenpaar zu proklamieren. Auf einem Rasthof wurde diese ungewöhnliche Präsentation mit einem kreativen Ratespiel vollzogen. Dann stand fest, Dieter I. und seine Frau Nicole Brambor regieren in diesem Karneval die Olsberger Narren.

Der 51 jährige Zweiradmechaniker und Kaufmann ist aktives Mitglied im Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Olsberg, seine Prinzessin arbeitet im Compact Spiel und Sport in Olsberg und ist in der Frauentanztruppe „Die Perlen“ lange Jahre im Karneval aktiv. Dem Prinzenpaar zur Seite wird der Marschall Daniel Möller stehen. Dieser wird die Prinzengarde anführen, die wohl auch in diesem Karneval aus altgedienten Gardisten und Freunden des Prinzenpaares bestehen wird.

Mit einem dreifachen „Olsberg Helau“ auf das Prinzenpaar ging es dann weiter Richtung Köln. Hier wurde dann ausgiebig auf dem Heumarkt und in den Kneipen der Stadt gefeiert. Pünktlich um 20:30 Uhr kehrten alle wohlbehalten zu rück. Alle waren sich sicher, man trifft sich bei der Großen NOK Prunksitzung am 10.02.2018 in der Konzerthalle Olsberg.

Quelle: Jörg Stahlschmidt, 1.Vorsitzender NOK Blau-Weiß 2005 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon