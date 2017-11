Basteleien, Selbstgebackenes und festliche Weisen von Briloner Bürgern

Für den guten Zweck: Weihnachtsmarkt lebt von Engagement vieler Helfer

brilon-totallokal: Menschliche Nähe und der Gemeinschaftsgedanke zählen im Advent ganz besonders. Und so setzt die Sparkasse Hochsauerland beim Briloner Weihnachtsmarkt vom 30. November bis zum 3. Dezember einmal mehr auf den Einsatz zahlreicher lokaler Akteure. Gemacht von Bürgern für Bürger und mit dem Gedanken an Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, repräsentiert die Veranstaltung den wahren Geist der Weihnacht.

Schon lange vorher haben viele ehrenamtliche Helfer aus Brilon gebacken, gekocht und gebastelt. Das Ergebnis ihrer fleißigen Arbeit macht den Besuchern Freude – und dient dem guten Zweck. So verkauft die DRK-Kindertageseinrichtung am Donnerstag schöne gebastelte Dinge, und das Technische Hilfswerk kommt am Freitag mit einer Gulaschkanone. Die Schülerfirma der Roman-Herzog-Schule ist am Samstag vor Ort, und den Sonntag bestreiten die Oberstufenschüler des Gymnasiums Petrinum.

Bücher und köstliche, selbstgemachte Marmeladen verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt die Damen des Inner Wheel Clubs Brilon-Marsberg – und setzen damit ein Zeichen für Solidarität. Der Erlös der Aktion dient der Förderung von Familienpatinnen, ein Angebot zur Schwangeren- und Konfliktberatung der Diakonie Hellweg in Brilon. Familien-Hebammen und Ersatz-Omas betreuen allein erziehende Mütter und junge Familien, die aufgrund längerer Arbeitszeiten keine Kinderbetreuung zur Verfügung haben. Außerdem unterstützt Inner Wheel den Warenkorb in Brilon und Marsberg, die Seniorenstiftung und das Café der Hilfe in Marsberg sowie das Sommerfest des Initiativkreises Psychosoziale Hilfe in Brilon e.V., auch bekannt als „Ypsilon“.

Wenn während der Weihnachtsmarkttage zahlreiche goldene Sternballons in den Winterhimmel schweben, ist das nicht nur ein herzerwärmender Anblick. Denn jeder, der einen Luftballon erwirbt, tut damit etwas Gutes: Den Erlös spendet die Sparkasse Hochsauerland komplett an die Aktion „Lichtblicke“. Die Initiative unterstützt in Not geratene Kinder und Jugendliche aus NRW und ihre Familien. Nur drei Euro kostet ein Ballon – eine kleine Geste mit großer Wirkung.

Zum Gelingen des Weihnachtsmarktes tragen Briloner Kinder, Chöre und Musikgruppen bei. Das Blechbläser-Quintett spielt zur offiziellen Eröffnung am Donnerstag. Auch der Kinderchor der Kantorei hat an diesem Tag seinen großen Auftritt, gefolgt von herrnH mit den Kindern der DRK-Kindertageseinrichtung und anschließend dem Schulchor des Gymnasiums Petrinum. Am Freitag begleiten die Minis der Kindergärten St. Maria im Eichholz und St. Elisabeth den Kinderliedermacher Heiner Rusche bei seinem Programm „Wir tanzen im Winter“. Später verschönern die Neue Chorwerkstatt sowie die Big-Band und Junior-Big-Band des Gymnasiums Petrinum den Besuchern den Marktbummel. Und am Sonntag stimmt das Jugendblasorchester Brilon mit vorweihnachtlichen Melodien auf den Advent ein.

Erstmals schließt der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr mit einem großen Weihnachtsbaumverkauf. Fünf Euro kosten die Prachtstücke – der Erlös ist ebenfalls für die „Aktion Lichtblicke“ bestimmt.

Dass sich so viele Briloner Einwohner für „ihren“ Weihnachtsmarkt engagieren, verleiht der Veranstaltung echten Charme. Mit einem unkonventionellen Mix aus stimmungsvollem Familienprogramm und abendlichen Partys ist das Event alljährlich ein Glanzlicht in der Vorweihnachtszeit. Davon profitieren auch der Briloner Einzelhandel, die Gastronomie und die Vereine. Als Veranstalter möchte die Sparkasse Hochsauerland mit dem Weihnachtsmarkt den Wirtschaftsstandort Brilon stärken und sich gleichzeitig für das Vertrauen ihrer Kunden bedanken.

Der Eintritt zum Briloner Weihnachtsmarkt ist an allen Tagen frei.

Programm Weihnachtsmarkt 2017

Donnerstag, 30. November 2017

16.00 Uhr Blechbläser-Quartett – Eröffnung durch Sparkassendirektor Peter Wagner und dem stellvertretenden Bürgermeister Ludger Böddicker

16.30 Uhr Kinderchor der Kantorei Brilon

17.00 Uhr herrH – Winter-Mitmach-Konzert mit Harry, dem Schneemann und den Kindern der DRK Kindertageseinrichtung Brilon

18.00 Uhr Bläserkreis und Schulchor Gymnasium Petrinum

19.00 Uhr DJ Bossy – Hits aus 30 Jahren Rock, Pop und Schlager

Freitag, 1. Dezember 2017

15.00 Uhr Heiner Rusche, der Musiker für Kinder – „Wir tanzen im Winter“

Gemeinsam mit Kindern des Katholischen Familienzentrums – Kiga St. Maria im Eichholz und Kiga St. Elisabeth

16.00 Uhr Neue Chorwerkstatt

16:30 Uhr gela & the gree – Interpretationen bekannter Welthits

17.30 Uhr Big-Band Gymnasium Petrinum und Junior-Big-Band

19.00 Uhr Sambastic – Rhythmus und Lebensfreude pur

20.00 Uhr Colour the Sky – Welthits von Beatles, Simon &Garfunkel bis Oasis und Ed Sheeran

Samstag, 2. Dezember 2017

11.00 Uhr Schlemmen, Stöbern und Genießen

15.00 Uhr Suppi Huhn und die Kinderkönige „Wir öffnen unser Herz“ – Mitmachkonzert für die ganze Familie

16.00 Uhr BBB – Breylske Big Band – Swinging Christmas

17.30 Uhr Preisübergabe „Mit Rad zur Tat“ durch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

18.00 Uhr Music Factory

19.30 Uhr Supreme – Absolut Live! – Repräsentiert in einer einzigartigen Weise pure Lebensfreude

Sonntag, 3. Dezember 2017

12.00 Uhr Jugendblasorchester Brilon – Vorweihnachtliche Einstimmung in den 1. Advent

13.00 Uhr Jugendchor & Ganz Junger Chor Eslohe

14.00 Uhr Suppi Huhn „All that we want“

18.00 Uhr Das Dynamische Duo – Rock & Popsongs, Folklore-Lieder und Balladen

18.00 Uhr Verkauf der Weihnachtsmarktbäume

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 15 bis 22 Uhr · Samstag 11 bis 22 Uhr · Sonntag 12 bis 18 Uhr

Quelle: Susanne Schulten

