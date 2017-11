Medienscouts an der Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Brilon-Totallokal: Medienscouts der Sekundarschule Olsberg-Bestwig beraten Schülerinnen und Schüler…

brilon-totallokal: Die Sekundarschule Olsberg-Bestwig ist für das Schuljahr 2017/2018 für ihr außerordentliches Engagement im Bereich der Medienkompetenzförderung mit dem Abzeichen „Medienscouts NRW-Schule“ ausgezeichnet worden.

Die Medienscouts agieren selbstständig als Referenten an ihrer Schule und unterstützen jüngere Mitschülerinnen und Mitschüler im Umgang mit Themen wie Internet und Sicherheit, Soziale Netzwerke, Handy/Smartphone, Cybermobbing und Computerspiele.

Jeden Mittwoch in der Mittagspause treffen sich die Medienscouts der Sekundarschule Olsberg-Bestwig und beraten Schülerinnen und Schüler im Umgang mit den o.a. Themen. Demnächst stellen sie sich den neuen 5er Klassen vor und geben wertvolle Hinweise zum Umgang mit digitalen Medien.

Medienscouts gibt es an der Sekundarschule Olsberg seit dem Jahr 2015. Gemeinsame Fortbildungen mit den Beratungslehrern Frau Menne und Herr Wallhorn gehören mit zum Angebot. Am Tag der offenen Tür informieren sie Eltern und Schüler gleichermaßen. Am Projekttag „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ präsentierten die Medienscouts einen Film zum Thema, der von den SuS gemeinsam produziert und geschnitten wurde. Auch für die Zukunft sind noch viele interessante Projekte geplant.

