Rocknacht in Elleringhausen

Brilon-Totallokal: 23. Rocknacht der KLJB-Elleringhausen in der Schützenhalle

brilon-totallokal: Elleringhausen. Am Samstag, den 25.November, findet ab 19:30 Uhr bereits die 23. Rocknacht der KLJB-Elleringhausen in der Schützenhalle statt. Auch in diesem Jahr wird eine Live-Band „Black-Muffin“ die Bühne rocken. Abgesehen von Bier und Softdrinks werden auch Salitos und Longdrinks angeboten. Für den kleinen Hunger zwischendurch, gibt es leckere Pizza.

Die Elleringhäuser KLJB freut sich auf viele Gäste, die mit ihnen bis in die frühen Morgenstunden feiern. Der Eintritt beträgt 6€ und ist ab 16 Jahren. Es findet eine Ausweiskontrolle statt.

Quelle: Angelina Braun, KLJB Elleringhausen

