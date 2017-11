Viele kleine Ganoven der Kita St. Elisabeth bei der Polizeiwache

Brilon-Totallokal: Alle mutigen Kinder sahen sich die echte Gefängniszelle an, die auch verschlossen wurde.

brilon-totallokal: Wie in jedem Jahr besuchten die Vorschulkinder der Kita St. Elisabeth in Brilon die Polizeiwache. Gemeinsam mit Polizeihauptkommissaren Joachim Grießhaber und Dieter Marczyk durften die Kinder die Wache erkunden, in der Zentrale telefonieren und alle mutigen Kinder sahen sich die echte Gefängniszelle an, die auch verschlossen wurde.

Natürlich wurden auch die Handschellen und Waffen angesehen. Im Vernehmungsraum wurden von den Kindern Fingerabdrücke genommen, sie wurden gemessen und gewogen und Fahndungsfotos gemacht, alles wie bei echten „Verbrechern“-natürlich nur zum Spaß. Richtiges Verhalten im Straßenverkehr üben die Kinder regelmäßig während Spaziergängen mit ihren Erzieherinnen. Kurz vor der Einschulung findet dann auch wieder eine gemeinsame Aktion mit der Verkehrswacht für Eltern und Kinder statt. Die Kinder bedanken sich herzlich für den spannenden Nachmittag.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

