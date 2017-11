Armin Laschet: Das Wohl unseres Landes steht und fällt mit Europa

Brilon-Totallokal: CDU-Europakonferenz mit Ministerpräsident in Köln / Elmar Brok als langjähriger Vorsitzender verabschiedet

brilon-totallokal: Zur Europakonferenz traf sich die nordrhein-westfälische CDU dieser Tage in Köln. Teilnehmer waren neben den CDU-Europaabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen auch die die Europabeauftragten der CDU-Kreisverbände aus dem ganzen Land. Erstmals nahm mit Armin Laschet auch ein amtierender Ministerpräsident an der Konferenz teil.

In seiner Rede betonte Laschet die Bedeutung Europas mit seinem gemeinsamen Binnenmarkt für das Land Nordrhein-Westfalen. „Das Wohl unseres Landes steht und fällt mit Europa. Unser Land im Herzen Europas, mit den Benelux-Ländern in unmittelbarer Nachbarschaft, profitiert mehr als alle anderen Länder von diesem gemeinsamen Europa. Deswegen war, ist und bleibt die nordrhein-westfälische CDU nicht nur der europafreundlichste Landesverband, sondern auch die Europapartei in NRW. Insbesondere hier am Tagungsort in Köln fühlen wir uns dem Erbe Adenauers besonders verpflichtet“, so der Ministerpräsident. Laschet machte die Bedeutung Europas für das Land insbesondere am Beispiel der Infrastrukturpolitik fest. „Der Meereshafen für unsere Unternehmen ist nicht etwa Hamburg, sondern das sind Rotterdam und Antwerpen. Allein das zeigt, dass wir immer zuerst europäisch denken müssen, “ so Laschet.

Nach 28 Jahren übergab der Europaabgeordnete Elmar Brok den Vorsitz der CDU-Europakonferenz an seinen Kollegen Peter Liese. Brok hielt nach einem Rückblick auf die vergangen Jahre noch einmal ein eindringliches Plädoyer für Europa. „Wir dürfen uns Europa nicht von den Populisten kaputt reden lassen und müssen uns auch nicht für Europa entschuldigen. Die Werte für dieses Europa steigen seit dem Brexit wieder und wir müssen den Menschen besser erklären, wie wichtig und richtig dieses Europa ist. Wir können als CDU stolz auf unsere pro-europäische Haltung sein mit der wir alle Europawahlen seit 1979 in Nordrhein-Westfalen gewonnen haben – dies werden wir auch weiterhin offensiv vertreten“, so sein eindringlicher Appell an die Teilnehmer.

Peter Liese, Nachfolger von Elmar Brok als Sprecher der CDU-Europaabgeordneten in NRW, dankte Elmar Brok für seine Jahrzehnte langen Einsatz: „Elmar Brok ist in der ganzen Welt extrem vernetzt und trotzdem hat er nie die Basis in NRW, und vor allen Dingen in seinem Bezirk Ostwestfalen-Lippe aus dem Auge verloren. Auch weiterhin spielt Elmar Brok in unserer Fraktion eine große Rolle, zum Beispiel als Chefverhandler für den Brexit. Wir bedauern alle die Entscheidung der Briten und wünschen uns gute Beziehungen, aber es darf keine Rosinenpickerei geben. Wenn die Briten weiter am Binnenmarkt teilnehmen wollen, müssen sie auch den Verpflichtungen nachkommen“, so Liese.

Auch Ministerpräsident Armin Laschet würdigte Elmar Brok in seine Rede für dessen europäisches Lebenswerk. „Elmar Brok hat sich große Verdienste um Europa erworben, die weit über den normalen Einsatz für Land und Partei hinausgehen. Für seinen erfolgreichen, jahrzehntelangen Einsatz für Verständigung, Zusammenarbeit und Frieden unter den Völkern sind wir ihm sehr dankbar.“

Axel Voss, rechtspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion und Bezirksvorsitzender der CDU Mittelrhein sprach über das Thema „Europa – aber sicher!“. Er spannte den Bogen von der äußeren Sicherheit über die besser Zusammenarbeit bei der Verbrechensbekämpfung bis hin zur Sicherheit im Bereich der neuen Technologien (Digitalisierung). „In all diesen Bereichen können wir die Menschen nur effektiv schützen, wenn wir als Europäer zusammenarbeiten“, so Axel Voss.

Bild: v. l. n. r.: Dr. Ralf Brauksiepe MdB, Dr. Markus Pieper MdEP, Dr. Peter Liese MdEP, Ministerpräsident Armin Laschet MdL, Elmar Brok MdEP, Axel Voss MdEP und Dennis Radtke MdEP

Quelle: Dieter Berger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon