Janine Becker rast als Sechste zu ihrem bisher besten ICC-Ergebnis

brilon-totallokal: Winterberg/Calgary. (Bü) Mit Rang sechs ist Skeleton-Pilotin Janine Becker (BSC Winterberg) in Calgary zu ihrer bisher besten Platzierung im Intercontinental Cup (ICC) gerast. Einen Tag später wurde die 22-Jährige beim zweiten Wettbewerb in der kanadischen Olympiastadt von 1988 dann Elfte.

In Rennen 1 konnte sie sich als Neunte des ersten Laufs noch um drei Positionen nach vorne schieben und hatte am Ende exakt eine Sekunde Rückstand auf Anna Fernstädt. Die Siegerin aus Berchtesgaden fuhr von Rang vier nach dem ersten Durchgang noch ganz nach vorne. In Rennen 2 sah es zunächst so aus, als könnte die Sauerländerin erneut im Ergebnisbereich des ersten Tages landen, aber dann rutschte die Siebte des ersten Laufs mit der nur zwölftbesten Zeit des zweiten Durchgangs noch deutlich ab. Erneut gewann Fernstädt nach einer Aufholjagd – diesmal von Platz fünf auf eins. Damit konnte sie drei der bisher vier ICC-Konkurrenzen dieser Saison für sich entscheiden.

„Janines Platzierung unter den ersten Sechs war natürlich gut. Leider war sie im zweiten Lauf des zweiten Rennens zu langsam“, erklärte die Winterberger Stützpunkttrainerin Ana-Andreea Constantin und fuhr fort: „Die Leistungen am Start fand ich gut und konstant.“

Janine Becker hat nun eine kurze Pause, dann geht es weiter mit der Vorbereitung auf die nationalen Nominierungsrennen, in denen sie sich für die ICC-Einsätze in der zweiten Saisonhälfte empfehlen kann. Die nächste Station ist St. Moritz am 4. und 5. Januar 2018

