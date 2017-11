Schreibwerkstatt mit Stadtführung zum Auftakt

Brilon-Totallokal: Erzählen ist Heimat

brilon-totallokal: Erzählen ist Heimat: Unter diesem Thema lädt Christiane Kretzschmar in der Schreibwerkstatt zur kreativen Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat ein. Mit dem Thema knüpft die Poesie- und Bibliotherapeutin an die aktuelle Caritas-Jahreskampagne „Zusammen sind wir Heimat“ an.

Heimat ist für jeden Menschen mit individuellen Erfahrungen, Erlebnissen und Orten verbunden. In der literarischen Schreibwerkstatt geht es darum, sich schreibend, lesend und erzählend mit dem ganz persönlichen Heimatbild auseinanderzusetzen. Es geht um das Finden und Ausprobieren einer persönlichen Form des Ausdrucks und um die Begegnung mit Vorbildern aus der Literatur. „Bei unserem Schreibexperiment kommt es nicht auf den perfekten Text an, sondern die Einladung wendet sich an alle, die Lust haben, etwas gemeinsam zu tun und sich auszutauschen“, sagt Christiane Kretzschmar. Sie arbeitet als Poesie- und Bibliotherapeutin und fühlt sich heimatlich geborgen zwischen ihren Bücherwänden. Außerdem ist sie davon überzeugt, dass Lesen und Schreiben Leben retten kann.

Auftakt bildet am Montag, 11.12.2017, um 14.15 Uhr eine kurze „Stadtführung für Einheimische“, die bei Kaffee und Kuchen ausklingt. Anschließend lädt Christiane Kretzschmar dazu ein, sich auf vielfältige Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Kosten für die Teilnahme betragen (inklusive Stadtführung, Kaffee und Kuchen) 8 Euro pro Person. Nähere Information und Anmeldung unter 02961 9657414.

Bild: Lädt zur Schreibwerkstatt ein: Poesie- und Bibliotherapeutin Christiane Kretzschmar.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V. / Foto: Sabrinity

