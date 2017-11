Tag der offenen Tür in der Hebammenpraxis Bauchwunder

Brilon-Totallokal: Gemeinsame Einstimmung auf den Advent

brilon-totallokal: Am Samstag den 25. November 2017 laden die Hebammen Britta Bürger-Bialek und Stefanie Hohmann alle Schwangeren, Eltern und Interessierte zum Tag der offenen Tür in die Hebammenpraxis „Bauchwunder“ am Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon ein. Zur Einstimmung auf den Advent können Besucher sich über ein abwechslungsreiches Programm freuen, welches mit Infoständen, Vorträgen und Mitmach-Aktionen zum gemeinsamen Verweilen einlädt. Zudem können die neuen Räumlichkeiten der Elternschule sowie die Geburtshilfestation des Städt. Krankenhauses besichtigt werden.

An diesem Nachmittag dreht sich von 10:00 bis 15:00 Uhr am Schönschede 1 in Brilon alles um das Wohl der Familie: Um 11:00 Uhr referiert Apothekerin Sandra Dietrich-Siebert über „Winterzeit – Erkältungszeit, natürliche Hilfen besonders für Schwangere und Babys“, bevor um 12:00 Uhr Polizist Dietmar Wittmann über Kindersicherheit im Auto informiert.

Für Spaß und Abwechslung sorgt das Kinderschminken mit Fine sowie das mobile Fotostudio von Bongtowns Fotografie & Augenmaas. Neben dem Stand von Sandra Strohmeier mit handgemachter Bekleidung sowie Geschenken für die Kleinsten können Besucher darüber hinaus den Verein „Kunterbunt Brilon“ an diesem Nachmittag kennenlernen. Auch die vielseitigen Angebote der Elternschule wie beispielsweise Aquafitness, Fit mit Kinderwagen oder Akupunktur für Schwangere werden in gemütlicher Runde vorgestellt. Eine Mitmach-Aktion rundet das vielseitige Rahmenprogramm ab: Für jedes mitgebrachte Kochrezept aus der Schwangerschaft oder Stillzeit hält die Praxis Bauchwunder eine Überraschung bereit.

Alle – von groß bis ganz klein – sind herzlich eingeladen, bei Kaffee und Keksen gemütlich zusammenzusitzen, sich über das Hebammenteam und die Kooperation mit dem Krankenhaus zu informieren und die hellen, freundlichen Räumlichkeiten der Praxis zu bewundern. Die Vorfreude ist jetzt schon riesig. Britta Bürger-Bialek, Stefanie Hohmann und das ganze „Bauchwunder-Team“ freuen sich auf viele Gäste.

Quelle: Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon