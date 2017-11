Ausstellung in der Briloner Volksbank: Linoldrucke

Brilon-Totallokal: Der Erlös des Verkaufes geht zu 100% an das Tierheim in Brilon.

brilon-totallokal: Der VHS Malkurs um Künstler Klaus-Dieter Zech stellt ab dem 24. November selbst angefertigte Linoldrucke auf, in der Kundenhalle der Volksbank in Brilon aus. Die Drucke in unterschiedlichen Farben und Formaten, z. B. als Bild oder einfach als Postkarte, können während der Öffnungszeiten der Volksbank dort nicht nur besichtigt, sondern auch erworben werden.

Der Linoldruck ist eine Hochdruckmethode. Der Hochdruck gilt als das älteste Druckverfahren in der künstlerischen Darstellung. Auch Künstler von Weltrang, wie Matisse, Picasso und Roy Lichtenstein, die Künstler der „Brücke“ und viele andere Künstler beschäftigen sich mit dem Linolschnitt.

Quelle: Michael Klaucke, VHS Brilon Marsberg Olsberg

