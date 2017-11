Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Kassel

Brilon-Totallokal: „We serve!“ lautet das Motto der Lions.

brilon-totallokal: Dies wurde auch am 14.11.2017 in der Briloner Schützenhalle deutlich. Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Lions Clubs International“ konnte der Lions Club Brilon-Marsberg beim Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Kassel 750 Besucher in der voll besetzten Schützenhalle begrüßen. Unter der Leitung von Oberstleutnant Tobias Terhardt gab das Orchester ein eindrucksvolles Konzert.

Von bekannten Märschen bis zu virtuosen Konzertstücken zeigten der Dirigent und seine Musiker ihre volle musikalische Bandbreite. Lions-Club-Präsident Hubertus Schulte und Schirmherr und Lions Mitglied Patrick Sensburg bedankten sich bei den Mitgliedern des Musikkorps für Ihr Engagement und die tolle Darbietung. Der Erlös ist für Projekte in Brilon und Marsberg bestimmt. Wer wollte, konnte anschließend noch einen der beliebten Lions Adventskalender erwerben.

Quelle: i. A. Joachim Richter, Lions Club Brilon-Marsberg

