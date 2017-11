CDU-Umweltsprecherin Dött in Brilon: Umwelt- und Klimaschutz durch Innovationen

Brilon-Totallokal: CDU-Umweltsprecherin Dött: Umwelt- und klimapolitische Regelungen vor allem an Effizienz und Innovationsimpulsen messen.

brilon-totallokal: In der kommenden Legislaturperiode müssen umwelt- und klimapolitische Regelungen vor allem an Effizienz und Innovationsimpulsen gemessen werden. Das sagte jetzt die umwelt-und baupolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marie-Luise Dött, in einer Diskussionsrunde bei HOPPECKE in Brilon.

Der Umwelt- und Klimaschutz bleiben zentrale Herausforderungen für die gesamte Gesellschaft. Beides funktioniert nur gemeinsam mit den Bürgern und auch nur mit den Unternehmen. Wichtig sei, dass die Politik für diese gemeinsame Arbeit einen klaren Rahmen setzt. Aber, so Marie-Luise Dött: „Es geht um Rahmenbedingungen und nicht um ein Regelungskorsett, das heute technologiescharf die Zukunft in 30 Jahren festschreiben will. Ein solches Konzept muss scheitern. Es missachtet technologischen Fortschritt und Innovationskraft und birgt damit die Gefahr kostspieliger Fehlsteuerungen.“

Gerade der deutsche Mittelstand sei für die immer schnelleren und komplexeren wirtschaftlichen Herausforderungen sehr gut aufgestellt. Die Bundestagspolitikerin verwies auf die Stärke, einerseits flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren, gleichzeitig aber auch Werte und Grundsätze zu bewahren. „HOPPECKE ist ein Musterbeispiel für das verantwortungsbewusste, zukunftsorientierte Handeln eines Mittelständlers. Mich beeindruckt, wie stark hier die Unternehmensgrundsätze gelebt werden, zu denen ja besonders der verantwortungsbewusste Umgang mit allen uns anvertrauten Ressourcen gehört. Und gleichzeitig verfügt das Familienunternehmen über eine starke Innovationskraft und Leistungsfähigkeit. Schließlich werden hier Produkte entwickelt, die helfen, aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen im Bereich Klima und Energie zu lösen“, so Marie-Luise Dött.

Der Vortrag mit anschließender Diskussion war eine Veranstaltung des Wirtschaftsrats, einem bundesweiten Unternehmerverband, deren Mitglieder sich regelmäßig über aktuelle wirtschaftliche und politische Themen austauschen. HOPPECKES geschäftsführender Gesellschafter Dr. Marc Zoellner ist Vorsitzender der Wirtschaftsrat-Sektion Hochsauerland.

