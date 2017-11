Kennzeichendiebstahl an einem Streifenwagen / Schlägerei mit fünf verletzten Personen

Olsberg: Am Sonntag, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 02:35 Uhr, war ein Streifenwagen aufgrund einer Routineüberprüfung auf dem Parkplatz vor der Touristik GmbH in der Ruhrstraße, nordwestlich der Kur- und Konzerthalle, abgestellt. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter rissen an dem Pkw BMW das hintere Kennzeichen NRW-6-3085 mit der Kunststoffhalterung abgerissen und entwendet. Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Hinweise werden erbeten.

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Leitstelle-Telefon: 0291-9020-3110

Blaulicht-Nachrichten: Schlägerei mit fünf verletzten Personen