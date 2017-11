Knotenpunkt-System

Brilon-Totallokal: Radeln nach Zahlen

brilon-totallokal: Unbeschwert Fahrrad fahren ohne Karte – in Brilon &Olsberg ist das problemlos möglich. Merken Sie sich einfach die Nummer Ihres Zielorts, schnappen Sie sich Ihren Drahtesel und folgen Sie der rot-weißen Beschilderung. Nach niederländischem Vorbild entstand 2015 ein Knotenpunktsystem, das die ganze Region in eine Art Wabenstruktur unterteilt. So können Sie ganz leicht individuelle Routenzusammenstellen oder einem der Tourenvorschläge folgen.

Geradelt wird dabei immer von einer Nummer zur nächsten – zum Beispiel von der Ruhrstraße in Olsberg (Nummer 16) zum Marktplatz in Brilon (Nummer 12).Tipp: Erradeln Sie die beiden Kneipp-Heilbäder und begeben sich auf eine 40 Kilometer lange Rundfahrtdurch die Region Brilon & Olsberg. Informationen erhalten Sie über die Tourist-Informationen.

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Derkere Str. 10a, 59929 Brilon, Tel. 02961-96990

