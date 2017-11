TSG Brilon bei „OWL tanzt“

Die Tanzsportgemeinschaft Brilon ist zur Veranstaltung „OWL (Ostwestfalen-Lippe) tanzt“ nach Bielefeld gefahren

brilon-totallokal: Tanzen war auch in diesem Jahr das, was die Veranstaltung „OWL tanzt“, versprach. Briloner Tanzbegeisterte sind am Samstag im eigens gecharterten Bus voller Vorfreude nach Bielefeld gereist. In der Seidensticker-Halle konnten Amateurtänzer aus aller Herren Länder, von jung bis alt, im Wettkampf miteinander hautnah erlebt werden. Mit den Paaren, Wertungsrichtern und der Turnierleitung konnte gefachsimpelt und Fragen beantwortet werden. Die Bewunderung für diesen körperlich sehr anstrengenden Sport ist den Turnierteilnehmern gewiss. Fahrten zu weiteren Tanzwettbewerben werden zukünftig fest im Jahresprogramm eingeplant.

Aber auch die TSG kann stolz auf die eigenen tänzerischen Leistungen sein. Die Qualität der Briloner Sportler ist zum großen Teil den erfahrenen Trainern Norma und Fred Hendrikx zu verdanken. Sie führten kürzlich alle zur Prüfung angetretenen Vereinsmitglieder erfolgreich zum Deutschen Tanzsportabzeichen.

Auch wenn die TSG nicht an Wettkämpfen teilnimmt, muss sich keiner seiner Leistungen schämen und wer weiß, was die Zukunft bringen wird.

Wer Interesse hat, demnächst selber mit dem Tanzen zu beginnen, kann sich gerne auf der Internetseite (www.tsg-brilon.de) kundig machen, die Vorstände kontaktieren oder die Veröffentlichungen in der Presse verfolgen.

Quelle: Christine Kraft (Pressereferentin) Tanzsportgemeinschaft Brilon e.V.

