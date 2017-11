Komm, wir bauen eine Krippe

Brilon-Totallokal: Schon bei der Begrüßung wurde deutlich, dass dies ein besonderer Ausflug wurde

Unter diesem Motto machten sich einige Familien der Kita St Elisabeth in Brilon mit den Erzieherinnen Steffi Theune und Teresa Sprenger und NABU Führer Hubert Linnenbrink in den Drübelwald auf, um gemeinsam den Wald zu entdecken.

Schon bei der Begrüßung wurde deutlich, dass dies ein besonderer Ausflug wurde. Heute sollten zahlreiche Materialien gesammelt werden, aus denen man im Anschluss eine Krippe nur aus Naturmaterialien bauen kann. Zu Beginn musste daher erst einmal kräftig überlegt werden, wer und was alles zu einer Krippe gehört.

„War Jesus damals allein im Stall? – Nein mit seiner Mama“ riefen einige Kinder sofort überzeugt. Und auch die Namen Maria und Josef waren vielen Kindern schnell präsent. Das Jesuskind wird in einem Stall geboren, es liegt auf Heu und Stroh, das konnten die Eltern ergänzen. Ochs und Esel und die Schafe dürfen natürlich später bei der Krippe auch nicht fehlen. Nachdem geklärt war, was alles gebracht wird, zogen alle motiviert und mit offen Augen und Ohren in den Wald uns konnten schnell erste Schätze wie Moos, Äste, Zapfen und Rindenstücke in ihre Sammeltaschen stecken.

Auch Baumpilze und Efeuranken, die später als Dekoelemente genutzt werden können, wurden mitgenommen. Alle gesammelten Materialien werden nun getrocknet und am 8. Dezember geht es dann weiter. Dann wird die große Krippe gemeinsam mit den Eltern gebaut, damit sie in der Adventszeit den Flur der Kita schmücken kann.

Dieses Angebot entstand in Abstimmung mit dem Elternrates im Rahmen des Projektes „Religiöse Bildung in der Kita“. Die Kita St Elisabeth ist als familienpastoraler Ort der Gemeinde vom Erzbistum Paderborn zertifiziert..

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

