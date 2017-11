Landesbeste Auszubildende kommt aus dem Josefsheim

Brilon-Totallokal: Sarah Sommer bei Bestenehrung ausgezeichnet

brilon-totallokal: Sarah Sommer gehört in diesem Jahr zu den besten Auszubildenden in Nordrhein-Westfalen. Bei der Bestenehrung der nordrhein-westfälischen Industrie- und Handelskammern in Duisburg wurde sie jetzt für ihre hervorragende Prüfungsleitung im Beruf Fachpraktikerin für Baugruppenmechanik (Berufsfeld Elektrotechnik) ausgezeichnet.

Sarah Sommer hat ihre dreijährige Ausbildung im Berufsbildungswerk des Josefsheims Bigge absolviert und im Sommer dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen. Mit ihrem Prüfungsergebnis ist sie in ihrem Jahrgang die beste Auszubildende ihres Berufes. Nun geht für sie die Zeit der Ausbildung in Bigge weiter: Sie stockt ihre Qualifikation zur Elektronikerin für Betriebstechnik auf.

Im Berufsbildungswerk des Josefsheims absolvieren junge Menschen mit Behinderung ihre Ausbildung in 36 Berufen. Knapp 220 Ausbildungsplätze stehen dafür zur Verfügung. Zum Berufsbildungswerk gehören das Heinrich-Sommer-Berufskolleg sowie begleitende Fachdienste wie der Sozialdienst, der Psychologische Dienst und der Integrationsdienst. Im Sinne einer praxisnahen Ausbildung arbeitet das Berufsbildungswerk mit zahlreichen Unternehmen in der Region zusammen.

BU.:Sarah Sommer (Bildmitte) ist die beste Auszubildende in NRW im Beruf Fachpraktiker für Baugruppenmechanik. Ihre Ausbildung hat sie im Berufsbildungswerk des Josefsheims absolviert.

Quelle: Mario Polzer, Josefsheim gGmbH / Foto: IHK

