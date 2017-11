Auftakt zum Winterprogramm im GC Brilon

Brilon-Totallokal: Den Einstieg in das Winterprogramm stellte die Besichtigung des Philippstollens im Eisenberg in Olsberg dar.

brilon-totallokal: 15 interessierte Besucher konnte Klaus Driller am 16.11. vor dem neuen Steigerhaus begrüßen. Gut geschützt mit Helm und Kitteln führte er sie zur „Befahrung“ in den Stollen und erläuterte die Montangeschichte und die Arbeit des Arbeitskreises Bergbau in Olsberg. In gemütlicher Runde beim Schinkenwirt konnte Friederike Driller auch noch mehrere Mitglieder des GC Brilon begrüßen, die zur geselligen Erweiterung der Runde eingetroffen waren.

Noch lebhaft wurden anschließend die im Stollen gewonnenen Eindrücke besprochen und ausgetauscht. Nach einer herzhaften oder süßen Stärkung drückten alle Teilnehmer ihre Begeisterung an den Wintertreffen aus und freuen sich auf den 14. Dezember, wenn es heißt: Es wird weihnachtlich im Golfclub Brilon.

Quelle: Friederike Driller

