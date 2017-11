Großer Spiele-Nachmittag der Briloner Ministranten in Pfarrzentrum

Brilon-Totallokal: Am Freitag Nachmittag trafen sich die Briloner Messdienerinnen und Messdiener um einen gemeinsamen Spiele-Nachmittag zu verbringen.

brilon-totallokal: Anstatt Pokemon-Go, Subway Surfer oder Temple Run waren heute mal Schiffe versenken, Mr. Pups und Quicks angesagt. Auf den ersten Blick vielleicht etwas öde und altmodisch, doch in einer größeren Gruppe haben Gesellschaftsspiele immer noch sehr großen Scham. Kaum war die erste Runde gespielt schon war der Siegeswille in jedem geweckt, jeder wollte den Sieg und so wurde einen um die andere Runde gezockt. Ruck zuck war der Nachmittag rum. Zum Abschluss ging es noch gemeinsam auf einen Burger nach Mc Donalds.

Ein rund um gelungener Nachmittag, welcher ohne unser Messdiener-Management um Stadtkaplan Christian Laubhold. Herzlichen Dank für euren Einsatz und die gute Planung und Durchführung des Spiele-Nachmittags.

