Spannender Start des BC Brilon in neue Saison

Brilon-Totallokal: Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga müssen die Spieler des Billardclub Brilon zeigen, dass sie auch dem deutlich höheren Niveau gewachsen sind

brilon-totallokal: Nach wie vor werden an jedem Spieltag die vier Pool-Disziplinen 8-, 9- und 10-Ball sowie „14/1“ gespielt. Jeder Spieler darf pro Spieltag maximal drei Partien bestreiten. Hier bedarf es einer taktischen Aufstellung, um die einzelnen Spieler den sehr unterschiedlichen Spielsystemen und dem Gegner gegenüber möglichst effizient einzusetzen.

Dies gelang an allen Spieltagen sehr gut, allerdings gingen die ersten beiden Spieltage mit 4:8 und 5:7 verloren. In erster Linie bedingt dadurch, dass hier die Stammbesetzung teilweise nicht spielen konnte. Am dritten Spieltag konnten die Briloner dann aber wieder mit ihrer Stammbesetzung nach Bielefeld fahren und hier mit 7:5 und sehr spannenden Spielen gewinnen. Besonders hervorzuheben sind hier Thorsten Vormweg und Philipp Steiger, die beide jedes ihrer drei Spiele gewannen.

Ebenfalls sehr erfolgreich war die Teilnahme von Reza Golchin, der erst seit einigen Monaten im Verein ist, an seinem ersten 8-Ball Turnier. Er setzte sich in Bielefeld gegen über 30 Teilnehmer durch und holte souverän den ersten Platz. Wir blicken den kommenden Spieltagen somit zuversichtlich entgegen.

Quelle: Philipp Steiger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon