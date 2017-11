Weihnachtsmarkt in Madfeld

Brilon-Totallokal: In den Weihnachtshütten werden leckere, selbstgemachte Liköre angeboten und die Madfelder Kommunionkinder verkaufen selbstgebackene Plätzchen für einen guten Zweck.

brilon-totallokal: Am Samstag, den 2. Dezember und am Sonntag, den 3. Dezember 2017 findet bereits zum sechsten Mal der gemütliche Weihnachtsmarkt am festlich geschmückten Dorfplatz in Madfeld statt.

Am Samstag beginnt der Markt um 18.30 Uhr begleitet von weihnachtlicher Musik der Madfelder Oldies des Madfelder Musikvereins. Auf die Besucher wartet neben der Bratwurst mit Pommes auch frisch gebackene Pizza aus dem Backofen. Natürlich darf Glühwein und der begehrte Nusslikör nicht fehlen. Für unsere kleinen Gäste servieren wir heißen Kakao.

In den Weihnachtshütten werden leckere, selbstgemachte Liköre angeboten und die Madfelder Kommunionkinder verkaufen selbstgebackene Plätzchen für einen guten Zweck. Am Sonntag startet der Markt um 13 Uhr. Frisch aus dem Backofen gibt es die herrlich duftende Einhursenkruste und zur Kaffeezeit wird Butter- und Streuselkuchen angeboten.

