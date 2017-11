Gemeinsam Kochen gegen Diabetes

Brilon-Totallokal: 20 Gewinner kochen gesunde 4-Gänge Menüs zum Weltdiabetestag im Briloner Krankenhaus

brilon-totallokal: Mini-Foccacia mit Geflügel, Zander auf Steckrüben Risotto und Ricotta Lebkuchen-Soufflé auf Williams Christ-Sauce: Klingt nach viel Arbeit und Kalorien? Im Gegenteil – diese drei Rezepte der Kochevents im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon zeigen beispielhaft, wie einfach und lecker gesunde Ernährung sein kann, um das Diabetes-Risiko zu senken. Dies ist besonders wichtig, denn immer mehr Menschen erkranken an Diabetes mellitus. Die aktuellen Zahlen sind alarmierend und die Prognosen für die kommenden Jahre besorgniserregend. Viele Betroffene bemerken die Symptome erst spät – dabei sind Prävention durch gesunde Ernährung sowie die frühe Diagnose wichtige Bestandteile im Kampf gegen die Krankheit und deren Folgeerkrankungen.

Um die Bevölkerung zu sensibilisieren hat das Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon Anfang November zwei Kochkurse verlost. Jeweils 10 Gewinner haben am 14. und 16. November gemeinsam mit den Diabetesberaterinnen Silvia Borggrebe und Annette Tigges ein gesundes 4-Gänge Menü zubereitet und sich Tipps für die eigenen Kochgewohnheiten geholt.

„Bewertet nach Schulnoten geben wir dem gesamten 4-Gänge Menü eine glatte Eins“, resümieren die zehn Teilnehmer des Kochkurses am 16. November das Endergebnis. Frische Zutaten, einfach nachzukochende Rezepte und der tolle Geschmack haben überzeugt. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass gesundes Essen so gut schmecken kann“, verkündet ein Teilnehmer lachend am Ende der Veranstaltung. Dabei sind es oft die Gewohnheiten im Alltag, wie beispielsweise die Wahl der Zutaten und die Art der Zubereitung, welche enorme Auswirkungen auf die Nährwerte haben. Wenn man dieses Wissen nutzt, bedeutet gesunde Ernährung keinesfalls den Verzicht auf Genuss.

Neben dem regen Austausch von Erfahrungen und Tipps stand an beiden Abenden jedoch noch etwas völlig anderes im Vordergrund: Es wurde gemeinsam geschnibbelt, gebraten, gerührt und gelacht, denn „letztendlich zählt für uns die Freude am Kochen, welche wir jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer vermitteln möchten“, so die Leiterin der Veranstaltung, Silvia Borggrebe, abschließend.

Die Rezepte von beiden Kochabenden sind neben vielen weiteren leckeren Rezepten unter www.krankenhaus-brilon.de im Bereich „Menü“ -> „Informationen für Besucher“ -> „zusätzliche Angebote“ -> „Lehrküche“ hinterlegt.

Text & Bild: Ann-Kathrin Eimer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon