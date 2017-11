Jubilarfeier beim Caritasverband Brilon

Brilon-Totallokal: 875 Jahre Dienst am Nächsten

brilon-totallokal: Mit 54 Jubilaren und insgesamt 90 Gästen wurde jetzt die bis dato größte Jubilarfeier in der 71-jährigen Geschichte des Caritasverbandes Brilon gefeiert. Die Dienstgemeinschaft der Caritas Brilon zählt aktuell 950 Mitarbeitende in 52 Diensten und Einrichtungen. Die 54 Jubilare arbeiten in den Feldern Beratung, Pflege, Begleitung, Pädagogik und Verwaltung. Die Angebote und Hilfen erreichen vom Kleinkind bis zum hochbetagten Senior alle Altersstufen. Es sind Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen, die sich an die Caritas wenden. „Durch Ihren Einsatz, mit festem Blick auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen, haben Sie die Liebe durch Ihr Handeln wahrlichpotenziert“, honorierte Heinz-Georg Eirund, Vorstand Caritasverband Brilon, das Engagement der Mitarbeitenden auch mit Blick auf die aktuell laufende Mitglieder-Kampagne der Caritas: Hilfe durch dich ist gleich Herz zum Quadrat.

Erstmalig waren auf der Jubilarfeier auch die Geringfügigbeschäftigten eingeladen. „Das gibt mir die Gelegenheit einmal im offiziellen Rahmen etwas klarzustellen“, sagte Vorstand Heinz-Georg Eirund zu Beginn der Laudatio und unterstrich: „Das Wort GfB ist sachlich sicher richtig, stört mich aber in seiner Ausdrucksform sehr. Sie sind Teil der gesamten Dienstgemeinschaft und tragen wesentlich zum Erfolg unserer Arbeit bei.“ Die Arbeit wurde auch in beeindruckenden Zahlen benannt: Auf insgesamt 875 Jahre summierten sich die Dienstjahre aller Jubilare zusammen. Das sind weiter heruntergerechnet: 10.500 Monate, 45.625 Wochen, 319.375 Tage 7.645.000 Stunden, 459.900.000 Minuten, 27.594.000.000 Sekunden. „Sie, liebe Jubilare, haben diese Lebens- und Arbeitszeit im Sinne unseres Leitbildes DEM MENSCHEN DIENEN erfüllt“, betonte Vorstand Eirund: „Und auch für die kommenden Jahre wünsche ich Ihnen Gesundheit, Kraft, Energie, Kreativität, Träume, Freude und Gottes reichen Segen.“

Geehrt wurden für:

40 Jahre: Eleonore Martini, Kindergarten.

30 Jahre: Serpil Polat, Werkstätten; Maria Elisabeth Dresemann, Werkstätten; Beatrix Decker-Hibbel, Werkstätten; Claus Brombach, Werkstätten; Bettina Schilling, Werkstätten.

25 Jahre: Birgit Wiegelmann, Sozialstation Olsberg; Angelika Götte, Verwaltung Werkstätten; Ulrike Gneckow, Familienpflege; Regina Grawe-Würfel, Sozialpädagogische Familienhilfe; Eva-Maria Stratmann, Wohnhäuser; Ute Schröder, Werkstätten; Birgit Müller, Wohnhäuser; Uta Weigand, Wohnhäuser; Jutta Hillebrand-Morgenroth, Servicewohnen; Ingrid Kurzer, Tagespflege.

20 Jahre: Karola Klaholz, Sozialstation Brilon; Hedwig Winzer, Sozialstation Marsberg; Klaudia Battre, Sozialstation Brilon; Stephan Lillpopp, Werkstätten; Gudrun Schluer, Sozialstation Medebach; Marianne Hütte, Sozialstation Olsberg; Nina Grosche, Kindergarten.

10 Jahre: Kathrin Hillebrand, Sozialstation Brilon; Kerstin Schwarz, Verwaltung Wohnhäuser / Werkstätten; Elisabeth Schwarz, Familienpflege; Renate Geck, Familienpflege; Melanie Berger, Werkstätten; Burga Prange, Sozialstation Brilon; Rafael Steinert, Werkstätten; Gabriele Schirm, Sozialstation Brilon; Roswitha Ströthoff, Sozialstation Brilon; Margit Hilkenbach, Wohnhäuser; Alice Lessing, Caritas Koordinatorin; Christina Clement, Sozialstation Medebach; Friedhelm Heinrich, Werkstätten; Lili Kautz-Jahn, Sozialstation Winterberg; Angelika Guthe, Seniorenzentrum St. Engelbert; Georg Kienz, Werkstätten; Claudia Wilke, Sozialstation Medebach; Sebastian Pohle, Geschäftsstelle; Eva Hillebrand, Sozialstation Brilon; Viktoria Loran, Sozialstation Olsberg; Annefried Zieren, Sozialstation Marsberg; Vincenza Hanel, Sozialstation Marsberg; Brigitte Wrede, Sozialstation Brilon; Maria Schulte, Sozialstation Olsberg; Regina Kruse, Sozialstation Winterberg; Judith Knecht, Sozialstation Medebach; Julia Becker, Seniorenzentrum St. Josef; Michaela Rohleder, Verwaltung Werkstätten; Birgit Giller, Wohnhäuser; Hiltrud Kaiser, Sozialstation Marsberg; Anna Borowkow, Tagespflege; Genovefa Dimitriadou, Sozialstation Brilon.

