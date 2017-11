„Black Friday“ bei Fahrrad Neumann + Liquid-Life bis zu 65% REDUZIERT !

Brilon-Totallokal: Bis zu 65% REDUZIERT !!! „Black Friday“ bei Fahrrad Neumann + Liquid-Life in Brilon + online…

brilon-Totallokal: Am 24. November 2017 ist es wieder soweit. Zum Black Friday 2017 bieten zahlreiche Onlineshops 24 Stunden lang einmalige Rabatte und Sonderangebote und feiern so den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts.

Der „Black Friday“ in den USA

In den USA ist der Black Friday seit Jahrzehnten eine feste Institution und bringt jedes Jahr Millionen Amerikaner dazu, sich früh am Morgen in riesigen Schlangen vor den Türen der Einzelhändler zu versammeln, um sich die besten Schnäppchen des Jahres zu sichern. Traditionell findet der Black Friday immer am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest, dem sogenannten Thanksgiving, statt. Obwohl er kein offizieller Feiertag ist, hat der Black Friday etwas von einem Shopping-Feiertag, da viele Angestellte ihn als Brückentag zwischen Thanksgiving (das immer auf einen Donnerstag fällt) und dem darauffolgenden Wochenende nutzen. In einigen Staaten, darunter Kalifornien, Florida, Texas und Washington, haben sogar Staatsangestellte den „Day After Thanksgiving“ offiziell frei. Die Händler nutzen diesen Umstand und locken die kaufwilligen Kunden immer früher in Ihre Läden, teilweise sogar schon um Mitternacht. Da wundert es kaum, dass der Black Friday seit Jahren der umsatzstärkste Tag des Jahres für den amerikanischen Einzelhandel ist.

Der „Black Friday“ in Deutschland

Was in Amerika funktioniert, funktioniert auch anderswo. Dachte sich zumindest Apple und brachte den Black Friday im Jahre 2006 erstmals nach Deutschland. Die Kultmarke aus Kalifornien bot ihre aus den USA bekannten Black Friday Angebote auch in den deutschen Apple-Stores und im Onlineshop an und generierte damit enorme Umsätze. Vom Erfolg von Apple angelockt, veranstalten seit dem immer mehr Online-Händler spezielle Black Friday Sale Aktionen und bieten für 24 Stunden zahlreiche Schnäppchen und Sonderangebote an. Bei den täglich wechselnden Angeboten ist garantiert für jeden etwas dabei.

In diesem Jahr fällt der Black Friday auf den 24. November und die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Man darf gespannt sein, welche Sonderangebote die Hochkaräter der Branche für ihre Fans bereithalten werden. Eines dürfte jedoch sicher sein: Der Black Friday wird sich auch im Jahr 2017 wieder für die Kunden auszahlen.

Der Begriff Black Friday

Anders als der Name vielleicht vermuten lässt, hat der Black Friday keinerlei Bezug zum in Deutschland bekannten „Schwarzen Freitag“ – in den USA „Black Thursday“ –, der den New Yorker Börsencrash von 1929 beschreibt.

In seiner heute gebräuchlichen Form tauchte der Begriff Black Friday in den USA erstmals in den 60er Jahren auf und beschrieb die Verkehrsstaus und Menschenmassen auf den Gehwegen, die sich für gewöhnlich an den beiden Folgetagen von Thanksgiving in den Städten bildeten. Diese zogen sich wie eine „Schwarze Masse“ durch die Einkaufsstraßen.

Eine weitere Erklärung geht davon aus, der „schwarze“ Freitag sei ein Synonym für „schwarze“ Zahlen, die die Geschäftsleute Jahr für Jahr ab diesem Tag schreiben. Denn aufgrund der enormen Umsätze, die am Black Friday gemacht werden, bringen an diesem Tag viele Händler Ihre Bilanzen in die Gewinnzone und gleichen mit den Verkäufen Verluste der Vormonate aus.

