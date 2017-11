Brilon-Totallokal: Abschlusskonzert am 3. Dezember

brilon-totallokal: Brilon./Siedlinghausen. Nach 25 Jahren muss die Chorgemeinschaft leider aufhören, aus Altersgründen und Nachwuchssorgen. “Ja, wir würden alle eigentlich gerne weitermachen”, sagt der Vorsitzende Josef Stappert, aber der “Zahn der Zeit” nagt auch an dem Chor. Bei 50 Jahren lag das Durchschnittsalter der Aktiven vor 25 Jahren. Heute liegt es bei 73 Jahren. Nun ist es vorbei: Die Zahl der Mitwirkenden schwindet, gesundheitliche Probleme hindern manchen wie bisher weiterzumachen. So haben der Vorstand und die Chorgemeinschaft per Abstimmung beschlossen, mit dem Ablauf des Jahres 2017 aufzuhören. “Wir bedauern das zwar alle, aber wir werden nicht jünger”, erklärt der Vorsitzende diese Entscheidung.

Rückblende: Die Chorgemeinschaft wurde 1992 ins Leben gerufen. Auf den Aufruf melden sich 60 Sängerinnen und Sänger von Medebach bis Marsberg. Etwa einmal im Monat treffen sich die Mitglieder zu den Proben unter der Leitung von Nikolaus Schröder aus Brilon. “Andere Länder singend bereisen und in einer angenehmen Gesellschaft unterwegs sein”, dieses Credo wird bald zum Markenzeichen des Chores 2000. Die Idee eines reiselustigen Chores zieht Kreise. Musikalische Botschafter: Es geht 1994 schon über den großen Teich in die Staaten, nach Cleveland, Washington und New York. In den nächsten Jahren folgen u.a.: die Provence, Südtirol, Österreich, Belgien, Holland und auf die Inseln Malta und Mallorca. Aber auch das Baltikum, der Bodensee, das Elsass oder die Arena in Verona bleiben den Sauerländer Reisesängern bis heute in guter Erinnerung. Immer ist es dem Chor wichtig, neben deutschen Liedern auch in der jeweiligen Landessprache des Gastlandes zu singen. Und so wurden spanische oder polnische Texte in Lautschrift umgeschrieben. Gutes tun und singen: Bei seinen heimischen Konzerten stellte sich der Chor permanent in den Dienst der guten Sache. Ob Rumänienhilfe, Straßenkinder von Berlin, Hospizvereine oder die Aktion “Benny und Co.” – mehrere tausend Euro sind bei Benefizkonzerten zusammen gekommen.

Ein letztes Mal tritt der Chor 2000 in Siedlinghausen auf. “Diesmal möchten wir das Kolpinghaus unterstützen und freuen uns, dass wir vielleicht etwas helfen können”, sagt der Chor-Vorsitzende Stappert. Am Sonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr, formieren sich die Sänger noch einmal in der Pfarrkirche. Der Eintritt ist frei. Es wird aber um eine Spende (Türkollekte) für das Kolpinghaus gebeten. Ein doppelter Grund also, das Konzert am 1. Advent zu besuchen.

Quelle: Walter Hoffmann / Foto: Chor 2000