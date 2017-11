Sparkasse zaubert seit Jahren stimmungsvollen Briloner Weihnachtsmarkt

Brilon-Totallokal: Vielseitiges Programm für alle Generationen – für jeden was dabei

brilon-totallokal: Der Briloner Weihnachtsmarkt ist eine lebendige Veranstaltung, die sich stetig weiter entwickelt und immer wieder neue Schwerpunkte setzt. Hinter den Kulissen steckt ein einfallsreiches Team viel Kreativität und Engagement ins Projekt. Wenn vom 30. November bis zum 3. Dezember die zwölfte Auflage stattfindet, haben Anne Nübold und Margit Koser schon viel Arbeit geleistet.

Sparkassendirektor Peter Wagner und die beiden Mitarbeiterinnen für Vertrieb und Marketing ziehen in Sachen Weihnachtsmarkt die „Strippen“. Peter Wagner ist sozusagen der „Gründervater“ der stimmungsvollen Veranstaltung. Als 2006 feststand, dass der Briloner Marktplatz in der Vorweihnachtszeit nicht belebt sein sollte, kam ihm die Idee, einen eigenen Weihnachtsmarkt unter der Regie der Sparkasse Hochsauerland zu veranstalten. Eins war Peter Wagner von Anfang an wichtig: Die Veranstaltung sollte Alleinstellungsmerkmale haben und sich von anderen in der Region abheben.

Dass dies gelingt, ist in weiten Teilen Anne Nübold und Margit Koser zu verdanken. Sie stehen schon im Vorfeld im Austausch mit den Künstlern und lokalen Vereinen, sammeln Ideen, buchen die Bands, organisieren später den Aufbau und sorgen während der Weihnachtsmarkttage für einen reibungslosen Ablauf. „Kleinkunsthalt im Winterwald“ – dieses viel versprechende Motto haben sie für dieses Jahr ausgetüftelt. Die Marketingabteilung der Sparkasse Hochsauerland ist routiniert im Organisieren von Veranstaltungen, sie führt übers Jahr viele weitere Events durch.

Dass der Weihnachtsmarkt gut ankommt, untermauern jährlich steigende Besucherzahlen. Gäste reisen inzwischen von weit über Brilons Grenzen hinaus ins adventliche „Dorf“ an. Das war aber nicht immer so. In den ersten Jahren fanden viele den Weihnachtsmarkt zu „rockig und modern“. Die Organisatoren zogen daraus ihre Lehren und passten das Programm an. Daraus entstanden ist ein gelungener Mix: tagsüber vorweihnachtliche Tradition, abends Partystimmung. Die musikalische Vielfalt ist außergewöhnlich.

Die weithin üblichen „Bratwurst und Reibekuchen“ hat das Organisationsteam durch kleine, feine Spezialitäten ergänzt. Zum kulinarischen Erfolg tragen auch Briloner Gastronomen bei, die den Gästen beim Weihnachtsmarkt festliche Leckerbissen servieren.

Wenn die Hauptarbeit auf dem Weihnachtsmarkt erledigt ist, gönnt sich das Sparkassen-Trio abends durchaus mal eine wohlverdiente Dosis „Party“. Schließlich sind die Drei über vier Tage unentwegt im Dauereinsatz. „Die Anstrengungen lohnen sich“, sind sich Anne Nübold und Margit Koser sicher. „Aber all das wäre nicht möglich, ohne ein großes Team, das uns unterstützt.“ Viele helfende Hände packen mit an, zum Beispiel Hausmeister und Auszubildende.

Der Eintritt zum Briloner Weihnachtsmarkt ist an allen Tagen frei.

Programm Weihnachtsmarkt 2017

Donnerstag, 30. November 2017

16.00 Uhr Blechbläser-Quartett Eröffnung durch Sparkassendirektor Peter Wagner und dem stellvertretenden Bürgermeister Ludger Böddicker

16.30 Uhr Kinderchor der Kantorei Brilon

17.00 Uhr herrH – Winter-Mitmach-Konzert mit Harry, dem Schneemann und den Kindern der DRK Kindertageseinrichtung Brilon

18.00 Uhr Bläserkreis und Schulchor Gymnasium Petrinum

19.00 Uhr DJ Bossy Hits aus 30 Jahren Rock, Pop und Schlager

Freitag, 1. Dezember 2017

15.00 Uhr Heiner Rusche, der Musiker für Kinder „Wir tanzen im Winter“ – Gemeinsam mit Kindern des Katholischen Familienzentrums Kiga St. Maria im Eichholz und Kiga St. Elisabeth

16.00 Uhr Neue Chorwerkstatt

16:30 Uhr gela & the greek – Interpretationen bekannter Welthits

17.30 Uhr Big-Band Gymnasium Petrinum und Junior-Big-Band

19.00 Uhr Sambastic Rhythmus und Lebensfreude pur

20.00 Uhr Colour the Sky – Welthits von Beatles, Simon &Garfunkel bis Oasis und Ed Sheeran

Samstag, 2. Dezember 2017

11.00 Uhr Schlemmen, Stöbern und Genießen

15.00 Uhr Suppi Huhn und die Kinderkönige „Wir öffnen unser Herz“- Mitmachkonzert für die ganze Familie

16.00 Uhr BBB – Breylske Big Band – Swinging Christmas

17.30 Uhr Preisübergabe „Mit Rad zur Tat“ durch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

18.00 Uhr Music Factory

19.30 Uhr Supreme – Absolut Live! – Repräsentiert in einer einzigartigen Weise pure Lebensfreude

Sonntag, 3. Dezember 2017

12.00 Uhr Jugendblasorchester Brilon – Vorweihnachtliche Einstimmung in den 1. Advent

13.00 Uhr Jugendchor & Ganz Junger Chor Eslohe

14.00 Uhr Suppi Huhn „All that we want“

18.00 Uhr Das Dynamische Duo – Rock & Popsongs, Folklore-Lieder und Balladen

18.00 Uhr Verkauf der Weihnachtsmarktbäume

Quelle: Susanne Schulten, REDAKTIONSBÜRO

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon