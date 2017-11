Verkehrsunfall an Fußgängerampel

Blaulicht-Nachrichten: Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Gartenstraße Person schwer verletzt

brilon-totallokal: Eine 60-jährige Frau aus Brilon wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Gartenstraße schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen überquerte die Frau die Gartenstraße. Hierzu nutze sie die Bedarfsampel für Fußgänger. Als die Frau schon auf der Fahrbahn war, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 79-jährigen Seniorin. Diese war auf der Straße in Richtung Amtsgericht unterwegs. Bei dem Unfall wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Noch bevor der Rettungsdienst am Unfallort eintraf, kümmerten sich zwei Mitarbeiterinne einer anliegenden Arztpraxis um die verletzte Frau. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: Ploizei HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon