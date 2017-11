Wochenendseminar Adobe Photoshop

Brilon-Totallokal: Grundlegende Techniken der Bildbearbeitung

brilon-totallokal: Dieses Seminar bietet Ihnen die Gelegenheit, in kompakter Form die Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung am Computer kennenzulernen und zu vertiefen.

Der Kurs bietet gerade auch für Anfänger den idealen Einstieg in das Programm: Sie lernen von Beginn an den souveränen Umgang mit den wichtigsten Techniken und den Einsatz in der richtigen Reihenfolge. Einzige Teilnahmevoraussetzung: Sichere Windows-Kenntnisse.

Das Seminar findet am Freitag, 8.12.2017 von 17.45 Uhr bis 21.00 Uhr, am Samstag, 9.12.2017 von 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr und am Sonntag, 10.12.2017 von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr in Brilon statt. Weitere Information und Anmeldung in der VHS-Geschäftsstelle Brilon, Tel. 02961/6416, per E-Mail brilon@vhs-bmo.de oder im Web unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Michael Morgenroth, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon